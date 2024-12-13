Энергетики опубликовали новые графики отключений: когда у украинцев не будет света

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В Украине 14 декабря будут введены графики отключения света. Это связано с повреждением энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Завтра время применения и объем ограничений будут следующими:
Для бытовых потребителей:
- 00:00 – 13:00 – одна очередь отключений
- 13:00 – 17:00 – две очереди отключений
- 17:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 00:00 до 24:00.
В "Укрэнерго" добавили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – отметили в "Укрэнерго".
Напомним, в пятницу, 13 декабря, агрессор Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Обошлось без пострадавших. Тем не менее, есть повреждения.
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