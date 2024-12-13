Энергетики опубликовали новые графики отключений: когда у украинцев не будет света

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

В Украине 14 декабря будут введены графики отключения света. Это связано с повреждением энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Завтра время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений

13:00 – 17:00 – две очереди отключений

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 00:00 до 24:00.

В "Укрэнерго" добавили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – отметили в "Укрэнерго".

Напомним, в пятницу, 13 декабря, агрессор Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Обошлось без пострадавших. Тем не менее, есть повреждения.

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