Энергетики, полицейские и спасатели: в Раде рассказали о нюансах новых правил бронирования

При бронировании своих работников конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономик.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.

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По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические предприятия могут быть до 100% забронированы.

Бронирование не 100%, а 90% работников ГСЧС и полиции

По его мнению, бронирование не 100%, а 90% работников ГСЧС и полиции приемлемо," поскольку в Национальной полиции, как и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работают не только собственно полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал ".

"И если они не критически важны для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы. Но это уже будет определяться в процессе соответствующей коммуникации между Министерством внутренних дел и Министерством обороны, Министерством экономики", — добавил нардеп. .

Как будет определяться, критически важно частное предприятие или нет

Согласно новым правилам бронирования нет никакой разницы между государственным и частным предприятием, отметил Вениславский.

"Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которые предусмотрены этим постановлением. То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, занимающиеся энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и т.д.

Вениславский подчеркнул, что конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики.

"Когда мы говорим о предприятии ВПК, то ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, тех или иных образцов вооружения, боеприпасов и т.д. И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что это предприятие будет критически важным", — сказал нардеп.

Как забронировать работников продуктовых супермаркетов

Вениславский отметил, для того чтобы забронировать работников продуктовых супермаркетов, предприятие обращается в соответствующее министерство и демонстрирует, что оно подпадает под критерии, предусмотренные в законе и постановлении Кабинета министров.

"А дальше министерство проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в тех объемах, которые определены постановлением. Но мы обращали внимание при работе над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не критически важны для его функционирования. мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию, не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений", — добавил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Будет ли бронирование для предприятий, осуществляющих международные перевозки

Народный депутат уверен, что водители предприятий, осуществляющих международные перевозки, будут забронированы, однако в настоящее время вопрос только в объемах бронирования.

"У нас на заседании Верховной рады во время часа вопросов к правительству называли количество предприятий, занимающихся грузовыми и пассажирскими международными и внутренними перевозками – их десятки тысяч. Надо очень взвешенно подходить для того, чтобы, с одной стороны, не упустить возможность функционирования таких предприятий. С другой – оставить возможность пополнять наши Вооруженные Силы и Силы безопасности и обороны", — сообщил Вениславский.

Напомним, мы рассказывали, какие изменения в бронировании ввело правительство и кто сможет бронировать 100% работников.

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