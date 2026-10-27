Энергетики после обстрелов возобновили электроснабжение более 1,2 млн семей за неделю— ДТЭК

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что через неделю энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям почти 800 населенных пунктов, обесточенных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Больше обновлений было на Донетчине, где энергетики вернули свет почти 500 тысячам семей. На Днепропетровщине электроснабжение возобновили более 307 тысяч домов.

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В Киеве за неделю удалось вернуть свет 245,5 тысяч семей, в Одесской области — почти 113 тысяч, а в Киевской области — более 112 тысяч.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают работать, несмотря на постоянные обстрелы и опасность. Восстановительные работы начинаются сразу же после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,7 млн семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов.

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