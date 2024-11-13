Энергетики рассказали, когда отменят отключения электричества для промышленности

В Украине 13 ноября действуют ограничения на электроэнергию для промышленности, но к вечеру их отменят.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены", — говорится в сообщении.

Энергокомпания призвала рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пикового потребления, и предложила бизнесу импортировать электричество во избежание ограничений мощности. В то же время, "Укрэнерго" заверило, что ограничений для бытовых потребителей не будет.

Напомним, правительство изменило список объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.