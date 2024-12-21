Энергетики сообщили, будут ли действовать в воскресенье графики отключения света

Украинцев просят снизить нагрузку в вечерние и утренние часы.

В Украине 22 декабря 2024 отключения электроэнергии для бытовых потребителей не прогнозируются.

Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" через приложение "Киев Цифровой".

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине новые графики отключения света. В частности, очереди теперь будут поделены на подчерки, например, 1.1 и 1.2 во избежание перегрузок.

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