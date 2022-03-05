Энергетики совместно с саперами оперативно восстанавливают свет в освобожденных от оккупантов городках Киевской области — ДТЭК

Ремонт бригады ДТЭК совместно с саперами оперативно восстанавливают электроснабжение в городах и поселках, которые Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«В тех местах, где мы можем начать работы, например, как в Макарове, мы сразу начинаем работы, привлекаем саперов и наши бригады восстанавливают. Мы обычно делаем все возможное, чтобы как можно быстрее спросить, заживить ли все населенные пункты, как можно скорее дать свет у дома людей», — сообщил Сахарук.

Аварийные бригады ДТЭК повторно пытаются подключить Бучу и Гостомель, которые опять обескуражены из-за обстрелов российских оккупантов.

«3 марта мы заживили и часть Бучи, и часть Гостомеля, но уже 4 марта в результате боевых действий снова свет пропал и мы снова начинаем это делать. И поверьте мне, наши бригады будут работать столько, сколько нужно. Если нужно будет восстанавливать свет 25 раз, мы будем это делать», — подчеркнул Сахарук.

По его словам, на вечер 4 марта на Киевщине без света оставалось около 350 населенных пунктов без света — это где-то 90 тысяч жителей.

«К сожалению, мы не можем восстановить свет в этих селениях, потому что на многих территориях идут активные боевые действия. Это, в частности, на западе, а также на севере Киевской области, и мы там просто физически не можем уехать, потому что идет уничтожение российских кафиров», — пояснил исполнительный директор ДТЭК.