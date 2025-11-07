ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Энергетики вернули электричество 170 тысячам семей Днепропетровщины после обстрела - ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 170 тысяч семей в Павлоградском и Синельниковском районе после вчерашних массированных атак врага. В результате восстановительных работ за минувшие сутки заживили полностью или частично оставшиеся без света 373 населенных пункта Днепропетровщины в результате российских ударов», - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики непрерывно работали сразу после получения разрешения от военных и ГСЧС.

В настоящее время электроснабжение вернулось всей критической инфраструктуре и большинству потребителей.

Напомним, 6 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Павлограда. В результате атаки был обесточен город и сотни близлежащих населенных пунктов.

Также без электричества осталось восемь шахт. Из-за обстрелов было эвакуировано почти 2,6 тысячи шахтеров.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie