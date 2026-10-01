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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В первый месяц осени враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам операторов систем распределения ДТЭК Сети удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение более 3 млн домов», — говорится в нем.

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Больше всего обновлений было на Донетчине, где продолжаются активные боевые действия. Здесь в сентябре энергетики вернули электроснабжение 1,3 млн семей.

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В Одесской области свет восстановили для 1,2 млн семей, чьи дома обесточивались в результате атак.

Еще 433,8 тысяч домов заживили на Днепропетровщине, тогда как в Киеве электроснабжение вернули более 300 домохозяйствам.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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