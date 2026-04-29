Энергетики вернули электричество 600 тысяч семей после непогоды — ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 600 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за непогоды.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«600 тысяч семей снова с электричеством после непогоды. 270 наших бригад непрерывно работали, чтобы вернуть свет в дома, обесточенные из-за шквального ветра и дождя», — рассказали в ДТЭК.

В компании отметили, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях энергетики восстановили 705 воздушных линий и более 12,5 тысяч трансформаторных пунктов.

Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 237 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

