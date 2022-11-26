Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня – ДТЭК

Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение освобожденного от оккупантов Херсона в ближайшие три дня.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире национального телемарафона.

«Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесщины, работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсон. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а должно быть в субботу», — сообщил Фоменко.

Также бригады компании работают на севере Херсонской области для восстановления электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

Напомним, в первый день деоккупации Херсона, ДТЭК Ахметова предложил местным властям и местному облэнерго помощь. Компания направила около десяти аварийных бригад из Одесской и Днепропетровщины.