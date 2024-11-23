Запорожская АЭС возобновила питание после угрозы блэкаута

Энергетики возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, которая была повреждена в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в течение этой недели Запорожская АЭС дважды была на грани блэкаута из-за постоянных обстрелов.

"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. Сейчас работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, восстановлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Благодарен энергетикам за работу. Но ситуация на станции остается угрожающей. Еще раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — отметил министр.

Напомним, Минэнерго предупредило об угрозе на оккупированной ЗАЭС.

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