Энергетики возобновили электроснабжение 30 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях — ДТЭК

За последние сутки энергетики ДТЭК вернули свет в около 30 тысяч домов в 32 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.
Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.
Аварийные работы производятся как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины.
За сутки удалось вернуть свет в 28 тысяч семей в 28 населенных пунктов Киевской области, полностью или частично обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.
«Также в Белой Церкви наши специалисты вернули свет в дома частного сектора, пострадавшие от ночных обстрелов», — отметили в ДТЭК.
В Донецкой свет вернули 2000 семей в Северном, Водяном, Опросном и Торецком Бахмутского района, регулярно страдающих из-за вражеских обстрелов.