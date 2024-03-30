Энергетики возобновили электроснабжение в двух областях: отключений не будет

Энергетики возобновили стабильное электроснабжение в Донецкой и Днепропетровской областях.

Энергетикам удалось возобновить электроснабжение в Днепропетровской и Донецкой областях после вражеских обстрелов. В настоящее время отключение света в этих регионах отменено.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях. Отключение света отменено", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Потерпели повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В результате диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщил о необходимости применить графики аварийных отключений в Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

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