Энергетиков ДТЭК отметили наградами за возвращение света в Одесской области

12 энергетиков компании ДТЭК получили награды за работу по возобновлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«12 энергетиков ДТЭК Одесские электросети наградили почетными грамотами за восстановление света после вражеской атаки 5 марта. За три дня благодаря титаническим усилиям и слаженной профессиональной работе, им удалось восстановить электроснабжение для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в Одесской области для 10 тысяч семей», — говорится в нем.

Энергетикам выразили благодарность за круглосуточную работу, благодаря которой им удалось за день заживить критическую инфраструктуру, обеспечив дома людей водой и теплом. После этого энергетики ДТЭК вернули свет в дома семей, которые были без электричества из-за обстрела.

Почетными грамотами награждены Сергей Кухарь, ведущий инженер центра по ремонту и эксплуатации распределительных сетей, Валерий Скоробреха, старший мастер центра по ремонту и эксплуатации подстанций, Евгений Ильчак, мастер центра по ремонту и эксплуатации подстанций, Павел Мазур, Богдан Павлычко, электрослесари по ремонту оборудования распределительных сетей, Сергей Климцев, Юрий Топчий, машинисты спецтехники, Александр Семенюк, Сергей Ясак, слесари-сантехники.

Напомним, в 2024 году 209 энергетиков компании ДТЭК Рината Ахметова были удостоены государственных наград за свой вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.