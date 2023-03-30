"Энергоатом" готовится запустить новую линию, объединяющую украинскую и европейскую энергосистемы

"Энергоатом" готовит запуск воздушной линии, которая через Польшу объединит украинскую и европейскую энергосистему.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По словам президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, линия исправна. В настоящее время на площадке уже смонтирована вся необходимая техника, а соответствующие подразделения "Энергоатома" выполняют работу, которая предшествует полноценному запуску. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит и НЭК "Укрэнерго, линию можно будет ввести в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК могут закончиться в апреле.

"Так мы расширяем ваши возможности и укрепляем связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия приведет к обстрелу нашей энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Петр Котин.

Он добавил, что в перспективе эта линия электропередачи позволит Украине экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что имеет положительное влияние на развитие отечественной экономики.

Следует отметить, что воздушная линия электропередачи работала еще при СССР. С тех пор как союз распался, она была выведена из эксплуатации. Однако "Энергоатом" поднял вопрос о ее восстановлении, и с помощью активной позиции Министерства энергетики это стало возможным.

Напомним, компания "Укрэнерго" подписала соглашение с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Договоренность вступила в силу в среду, 29 марта. Она позволяет Украине в непредсказуемых ситуациях обращаться к ряду европейских государств для получения технической помощи.

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