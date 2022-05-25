"Энергоатом" опроверг фейк о запасах урана и плутония на Запорожской АЭС

"Энергоатом" опроверг фейк о запасах урана и плутония на Запорожской АЭС

Компания ответила на сообщение журналиста Wall Street, который заявил, что на захваченной Россией ЗАЭС хранится плутоний и уран.

НАЭК "Энергоатом" прокомментировала информацию о том, что на Запорожской АЭС якобы хранится 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана.

Об этом компания сообщила в Telegram.

Так, журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман написал в Twitter, что, якобы, по данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на захваченной Россией Запорожской АЭС хранится 30,000 кг плутония и 40,000 кг обогащенного урана. И в этой связи МАГАТЭ хочет быть уверенным, что запасы не исчезли, ведь обогащенный уран и плутоний могут использованы как сырье для ядерного оружия.

Стирать номера от @rafaelmgrossi на nuclear fuel stocks в Запорожье в Украину, где это место @iaeaorg seeking access. Grossi служат сайтами 30,000 kilograms of plutonium and 40,000 kilograms of enriched uranium. Уроки, которые не могут быть помещены. — laurence norman (@laurnorman) 25 мая 2022

"СМИ агрессора, и даже некоторые украинские издания, мгновенно подхватили "сенсацию". Однако она – фейковая. Все это откровенная информационная провокация, и ни одно "утверждение" журналиста не соответствует действительности. Этот вброс сделан исключительно для того, чтобы в очередной раз шокировать российскую аудиторию, как было с фейками о биолабораториях, боевых птицах и т.д.", — отметили в НАЭК.

В "Энергоатоме" объяснили, что на Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся – тепловыделяющие сборки.

Также на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, "которое тоже никоим образом не касается озвученной чепухи".

Напомним, в "Укрэнерго " высмеяли заявление РФ использовать электроэнергию ЗАЭС.

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