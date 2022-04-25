"Энергоатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

"Энергоатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

Хранилище готово к эксплуатации, оно не пострадало от действий российских оккупантов.

НАЭК "Энергоатом" получила отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Разрешение на осуществление этой деятельности 25 апреля 2022 года выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.

Оно ожидалось еще 9 марта, но было отсрочено из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

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ЦХОЯТ вполне готово к эксплуатации. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.

Хранилище является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию. И это ежегодно стоило Украине около 200 млн долларов.

Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет. Его строительство, контракт на которое НАЭК «Энергоатом» заключил с американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году.

В июле 2021 года завершили также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча – Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны.

А 24 января 2022 года "Энергоатом" завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме.

Напомним, сотрудники "Росатома", которые были на Ривненской АЭС, записали обращение и осудили нападение РФ на Украину.

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