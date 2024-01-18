"Энергоатом" помог уехать своему топ-менеджеру и помощнику предателя Украины за границу - нардеп

Исполнительный директор по персоналу "Энергоатома" и помощник экс-президента энергетической компании Андрея Деркача — Олег Бояринцев во время войны уехал за границу в отпуск и не вернулся в Украину.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк и опубликовал фотографии приказов "Энергоатома".

Как свидетельствуют фотографии, и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в январе 2023 года подписал двухнедельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании Олегу Бояринцеву с "правом выезда за границу".

По словам народного депутата, Котин не имеет прав подписывать соответствующие разрешения.

"За границу господин Бояринцев уехал. Уже в отпуске он подал на увольнение — и "Энергоатом" уволил его 15 февраля. В Украину он до сих пор не вернулся и, говорят, что и не собирается", — утверждает Железняк.

Кроме того, как сообщает нардеп, Бояринцеву выплатили компенсацию за отпуск.

Указ "Энергоатома" об уходе Бояринцева / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении должностным лицам "Энергоатома", присвоившим 100 млн грн.

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