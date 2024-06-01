"Энергоатом" скрыл цены на материалы для работ на Южноукраинской АЭС – тендер (расследование)

"НАЭК "Энергоатом" 28 мая заключил договор с ООО "Атомэнергоресурс" о повышении пожарной безопасности кабельного хозяйства Южноукраинской АЭС на 279 млн грн.

Об этом сообщает проект "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора компания "Атомэнергоресурс" должна до декабря восстановить огнезащитные покрытия кабельных трасс, отремонтировать кабельные проходки и огнезадерживающие пояса в кабельных трассах.

Заказчик не обнародовал итоговую ведомость ресурсов и сметы, что не позволяет сравнить цены стройматериалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Кроме того, фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

"Атомэнергоресурс" использует огнезащитные материалы Pyro-Safe Flammotect-A, Flammoplast SP-A2 и Dekorlack SP2 и минеральную вату Pyro-Safe производства "svt" (Германия). Работы будут оплачивать в течение полугода", - говорится в расследовании.

Для участия в тендере необходимо было подтвердить наличие десяти работников с опытом нанесения огнезащитного материала и допуском к особым работам. Все работники должны были пройти обучение по нанесению огнезащитного материала на заводе-производителе или у его официального представителя, а также по вопросам охраны труда и правил пожарной безопасности.

Компания-победитель "Атомэнергоресурс" имела 15 таких работников, в том числе 10 маляров.

Как сообщается, столичный "Атомэнергоресурс" был создан в 2020 году, им владеет Олег Рудченко, а руководит Виталий Бурда. С того времени компания на тендерах получила около 326 млн грн.

Так, в 2022 году фирма выиграла торги филиала "ОП "Ровенская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" по поставке материалов Pyro-Safe, после чего уже в 2023 году стала получать большие подряды атомщиков по огнезащитным работам.

По данным "Наших грошей", "Атомэнергоресурс" в прошлом году был крупнейшим импортером материалов Pyro-Safe в Украину, компания ввезла их по меньшей мере на $2 миллиона. Она ввозит товары от фирм "Classic Trade sro" и "Konpol, sro".

"Атомэнергоресурс" ввозил огнезащитную шпатлевку Flammotect A filler по $70 за килограмм (т.е. украинские налоги и пошлины должны начисляться сверху по этой цене). В Бельгии он продается по 14 евро за килограмм, в Польше продается по 16 евро.

"Атомэнергоресурс" импортирует тонкослойную огнезащитную краску Flammoplast SP-A2 по 45 долларов за килограмм, в то время как в Польше она продается по 15 евро за килограмм. В Саудовской Аравии покрытие Flammotect A coating продается примерно за $14 за килограмм. "Атомэнергоресурс" импортирует его по $54 за килограмм.

Напомним, президент "Энергоатома" попал в скандал — журналисты нашли дом его тещи под Киевом за 7 млн грн, который он "посещает".

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