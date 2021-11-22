"Энергоатом" сообщил о хакерской атаке после подписания соглашения о строительстве новых энергоблоков

Сразу после подписания договора с американской компанией Westinghouse, публикации пресс-службы компании стали недоступными.
Хакеры атаковали сайт Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" сразу после того, как было подписано долгожданное соглашение с американской компанией Westinghouse, предусматривающей строительство двух новых энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Энергоатом" в Facebook.
"Сегодня официальный веб-сайт "Энергоатома" атаковали хакеры — и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что специалисты уже делают все возможное для возобновления доступа к информационному ресурсу НАЭК. "Энергоатом" просит пока пользоваться официальными страницами компании в соцсетях.
Следует отметить, что историческое соглашение, после подписания которого и произошло нападение, предусматривает строительство двух новых энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС.
"Мы рады, что наше сотрудничество получило новый толчок. Украина производит более половины электроэнергии с помощью атомной энергетики. Westinghouse поставляет примерно половину топлива для украинских АЭС, и мы ждем того момента, когда реакторы АР1000 появятся здесь", — подчеркнул генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.
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