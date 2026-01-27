Энергокризис в Украине: есть два ключевых условия для прекращения отключений света

Энерегтика / © Associated Press

Энергокризис в Украине имеет все шансы повторяться. Чтобы этого не произошло, государству нужно достаточно средств ПВО, а также начать системно наращивать новые генерирующие мощности.

Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире «День.LIVE».

По его словам, нынешнее состояние энергосистемы напоминает замкнутый круг.

«Удар по объектам – аварийные отключения – ремонты – короткая стабилизация – новый удар», – так описал эксперт текущую ситуацию в энергетике.

Как «разорвать» круг

Рябцев подчеркнул, что выйти из этого круга можно только при выполнении двух ключевых условий. Первая – наличие достаточного количества средств ПВО, способных эффективно защищать энергетическую инфраструктуру от российских атак. Вторая — не просто восстановление поврежденных объектов, а реальное наращивание нового поколения, поскольку после каждого удара и ремонта общая мощность системы уменьшается.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблему децентрализованного поколения. По его словам, несмотря на активные дискуссии по этой теме, системных решений до сих пор нет.

«Единичные генераторы или мини-ТЭЦ проблему не решают. Нужна сеть малых энергоустановок, объединенных в единую систему и подключенных к общей энергосистеме страны», – пояснил Рябцев.

По его мнению, только комплексный подход с усилением ПВО и созданием новых децентрализованных мощностей может обеспечить стабильность энергосистемы и снизить риск масштабных отключений в будущем.

Напомним, на 27 января в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. Причина неизменна — сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий обстрелов РФ по критическим объектам. Используются аварийные отключения.

Отметим, что графики не действуют в регионах, где введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы и заживить потребителей.