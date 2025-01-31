Энергонезависимость аптечных складов: «БаДМ» гарантирует качество лекарственных средств

Жизненно важные лекарства могут утратить свои лечебные свойства из-за отключения электричества. Подобные случаи — это прямая угроза здоровью украинских потребителей.
Какие условия необходимо соблюдать для хранения медикаментов в «тёмные времена», рассказали в пресс-службе фармдистрибьютора «БаДМ». Компания «БаДМ» обеспечила энергонезависимость своих аптечных складов. Благодаря этому украинцы могут быть уверены: условия хранения лекарств будут обеспечены должным образом.
Как температура влияет на хранение лекарств?
Различные виды лекарственных средств имеют свои специфические требования к температурному режиму. На аптечных складах «БаДМ» для каждой группы препаратов поддерживаются необходимые условия, что критически важно для сохранения их лечебных свойств.
Особое внимание уделяется термолабильным препаратам — лекарствам, особо чувствительным к изменениям температуры. К ним относятся вакцины, инсулины, онкологические препараты, инъекционные растворы, сыворотки, гормональные средства и другие. Даже незначительные колебания температуры могут сделать эти лекарства неэффективными или опасными для пациентов.
Именно поэтому фармдистрибьютор «БаДМ» обеспечивает систему холодовой цепи, используя профессиональное оборудование: холодильные и морозильные камеры, термоконтейнеры, рефрижераторные транспортные средства, хладоэлементы и контрольно-измерительные приборы.
Основные температурные режимы, которые фармдистрибьютор обеспечивает для термолабильных медпрепаратов:
от +8 °С до +15 °С
от +2 °C до +8 °С
от -20 °С до -10 °С
от -18 °С и ниже.
В производственных помещениях аптечных складов поддерживается температура от +17 °С до +23 °С.
Инновационный подход — энергонезависимость аптечных складов
С 2012 года аптечные склады «БаДМ» успешно подтверждают соответствие требованиям международной дистрибуции и сертификации GDP. Уже тогда были внедрены энергонезависимые решения: резервные линии электроснабжения и дизель-генераторы.
Во время полномасштабного вторжения компания «БаДМ» модернизировала и расширила свои энергонезависимые системы, добавив к ним солнечные электростанции.
В 2024 году на аптечных складах в разных регионах Украины установлено более 2000 солнечных панелей. Эти установки обеспечили генерацию более 1 300 000 кВт энергии за год, что снизило нагрузку на электросети страны.
«Процесс подачи энергии от солнечных станций или генераторов прост и надёжен. Инверторы и компьютерные системы направляют её в электрические щиты, которые питают холодильные камеры и другое оборудование. Использование солнечной энергии позволяет экономить электричество, которое сейчас необходимо государству», — подчёркивают в техническом департаменте ТОВ «БаДМ».
Мониторинг температуры на аптечных складах происходит под постоянным контролем сигнализации. В случае достижения критических температурных границ автоматически включается звуковой сигнал и отправляются SMS-уведомления ответственным сотрудникам, которые действуют согласно установленному плану.
Почему это важно для здоровья украинцев?
Фармдистрибьютор «БаДМ» обеспечивает лекарствами более 18 000 аптек и больниц по всей Украине. Энергонезависимость аптечных складов в 10 регионах страны не только гарантирует стабильность работы, но и защищает здоровье потребителей.
И.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитрий Бабенко подчеркивает: "Когда речь идёт о жизни людей, качество лекарств не может зависеть от внешних обстоятельств. «БаДМ» обеспечивает бесперебойную работу аптечных складов даже в самые сложные времена, внедряя энергонезависимые решения".