Энергонезависимость аптечных складов: «БаДМ» гарантирует качество лекарственных средств

Жизненно важные лекарства могут утратить свои лечебные свойства из-за отключения электричества. Подобные случаи — это прямая угроза здоровью украинских потребителей.

Какие условия необходимо соблюдать для хранения медикаментов в «тёмные времена», рассказали в пресс-службе фармдистрибьютора «БаДМ». Компания «БаДМ» обеспечила энергонезависимость своих аптечных складов. Благодаря этому украинцы могут быть уверены: условия хранения лекарств будут обеспечены должным образом.

Как температура влияет на хранение лекарств?

Различные виды лекарственных средств имеют свои специфические требования к температурному режиму. На аптечных складах «БаДМ» для каждой группы препаратов поддерживаются необходимые условия, что критически важно для сохранения их лечебных свойств.

Особое внимание уделяется термолабильным препаратам — лекарствам, особо чувствительным к изменениям температуры. К ним относятся вакцины, инсулины, онкологические препараты, инъекционные растворы, сыворотки, гормональные средства и другие. Даже незначительные колебания температуры могут сделать эти лекарства неэффективными или опасными для пациентов.

Именно поэтому фармдистрибьютор «БаДМ» обеспечивает систему холодовой цепи, используя профессиональное оборудование: холодильные и морозильные камеры, термоконтейнеры, рефрижераторные транспортные средства, хладоэлементы и контрольно-измерительные приборы.

Основные температурные режимы, которые фармдистрибьютор обеспечивает для термолабильных медпрепаратов:

от +8 °С до +15 °С

от +2 °C до +8 °С

от -20 °С до -10 °С

от -18 °С и ниже.

В производственных помещениях аптечных складов поддерживается температура от +17 °С до +23 °С.

Инновационный подход — энергонезависимость аптечных складов

С 2012 года аптечные склады «БаДМ» успешно подтверждают соответствие требованиям международной дистрибуции и сертификации GDP. Уже тогда были внедрены энергонезависимые решения: резервные линии электроснабжения и дизель-генераторы.

Во время полномасштабного вторжения компания «БаДМ» модернизировала и расширила свои энергонезависимые системы, добавив к ним солнечные электростанции.

В 2024 году на аптечных складах в разных регионах Украины установлено более 2000 солнечных панелей. Эти установки обеспечили генерацию более 1 300 000 кВт энергии за год, что снизило нагрузку на электросети страны.

Более 2000 солнечных панелей установлено на аптечных складах «БаДМ» за 2024 год.

«Процесс подачи энергии от солнечных станций или генераторов прост и надёжен. Инверторы и компьютерные системы направляют её в электрические щиты, которые питают холодильные камеры и другое оборудование. Использование солнечной энергии позволяет экономить электричество, которое сейчас необходимо государству», — подчёркивают в техническом департаменте ТОВ «БаДМ».

Мониторинг температуры на аптечных складах происходит под постоянным контролем сигнализации. В случае достижения критических температурных границ автоматически включается звуковой сигнал и отправляются SMS-уведомления ответственным сотрудникам, которые действуют согласно установленному плану.

Почему это важно для здоровья украинцев?

Фармдистрибьютор «БаДМ» обеспечивает лекарствами более 18 000 аптек и больниц по всей Украине. Энергонезависимость аптечных складов в 10 регионах страны не только гарантирует стабильность работы, но и защищает здоровье потребителей.

И.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитрий Бабенко подчеркивает: "Когда речь идёт о жизни людей, качество лекарств не может зависеть от внешних обстоятельств. «БаДМ» обеспечивает бесперебойную работу аптечных складов даже в самые сложные времена, внедряя энергонезависимые решения".