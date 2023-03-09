Энергопитание Запорожской АЭС удалось возобновить после обстрелов

Станция переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины.
Специалисты возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано ракетными ударами со стороны российских войск 9 марта.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Специалисты Укрэнерго возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины", – говорится в заявлении.
Напомним, Запорожская АЭС была полностью обесточена в результате российского массированного ракетного удара в ночь на 9 марта. АЭС перешла в режим блэкаута и включилось 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд станции. Горючего хватило бы на 10 суток.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это уже шестой случай, когда самая большая в Европе АЭС теряет внешнее питание и работает в аварийном режиме. Он также призвал всех сотрудников МАГАТЭ немедленно начать действовать, чтобы такого больше не случалось.
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