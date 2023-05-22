Энергопитание Запорожской АЭС возобновлено: в "Укрэнерго" рассказали об атаке врага

Компания "Укрэнерго" восстановила линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, и станция переходит на питание от украинской энергосистемы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Там отметили, что Запорожская АЭС в результате повреждения высоковольтной линии потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов.

"Это уже в седьмой раз с момента временной оккупации Запорожской АЭС россияне создают ядерную и радиационную опасность в зоне АЭС. "Укрэнерго" приложило максимум усилий и возобновило питание атомной станции от украинской энергосистемы", — говорится в заявлении компании.

Где еще были повреждения энергосистемы

Согласно заявлению "Укрэнерго", несмотря на утреннюю атаку российских войск, украинская энергосистема работает стабильно и электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

Однако в результате вражеских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Днепровском регионе. Там из-за повреждений высоковольтных линий 330-750 кВ была отключена одна из мощных электростанций в регионе, ряд подстанций "Укрэнерго" и облэнерго. Питание возобновляется.

В результате без электроэнергии остались жители Запорожья. Однако энергетики уже возобновили энергоснабжение по резервным схемам и выдача мощности электростанции постепенно возобновляется.

Украинцев призвали экономить электроэнергию

Электроэнергии сейчас достаточно для покрытия потребностей потребителей, однако в "Укрэнерго" призвали к экономному потреблению в вечерние часы для сохранения баланса.

"Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", – призывали в компании.

Там добавили, что в ночные часы при пониженном потреблении электроэнергии идет ее экспорт в Молдову и Польшу. Импорт в Украину на сегодняшний день отсутствует.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетками и дронами в ночь на 22 мая. Больше всего досталось Днепру и области. Так, в "Энергоатоме" информировали, что ранним утром была отключена последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась ЗАЭС. Поэтому станция начала переход в режим блэкаута.

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