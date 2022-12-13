Энергосистема получила дополнительную электроэнергию: последний энергоблок-"тысячник" АЭС подключен к сети

Все девять энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности.

Последний энергоблок-"тысячник" АЭС, выведенный с рабочего строя после ракетного обстрела РФ 23 ноября, подключен к энергосистеме.

Об этом 13 декабря сообщил "Энергоатом".

"Сегодня, 13 декабря 2022 года, в 01:09 подключили к электросети последний энергоблок-"тысячник" "Энергоатома" (мощностью 1000 МВт), продолжается набор мощности. Непростой ремонт по устранению повреждений, полученных в результате обстрелов Украины 23 ноября 2022 года завершена. Таким образом, энергосистема получила дополнительных 1000 МВт-ч электроэнергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной имеющейся мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В то же время, еще шесть энергоблоков-"тысячников" временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остановлены. "Их включение блокируется рашистами. ЗАЭС продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины", — добавили в "Энергоатоме".

Энергетический террор Украины

Напомним, что в октябре РФ прибегла к энергетическому террору Украины и начала атаковать соответствующие объекты инфраструктуры в разных регионах Украины. Массированные ракетные удары по энергетическим объектам, которых по состоянию на 13 декабря враг нанес уже восемь, повлекли за собой тяжелую ситуацию с электроснабжением в Украине. В энергосистеме возник дефицит, из-за чего в Украине были введены действующие и сейчас аварийные, экстренные и стабилизационные отключения света.

Следует отметить, что после вражеского массированного обстрела 23 ноября проблемы возникли на украинских АЭС. Так, Хмельницкая АЭС была отключена от энергосистемы, Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, на Южноукраинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков.

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