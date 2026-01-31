Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии: ситуация с отключениями в регионах

Энергетики обновляют электроснабжение / © Associated Press

Энергосистема Украины возобновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

В Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях — сейчас применены аварийные отключения. Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким.

Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Первоочередная задача энергетиков — заживление критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» призывает потребителей, у которых есть электроэнергия, отсрочить любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации в энергосистеме.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 31 января, в Украине произошла аварийная ситуация в энергосистеме. Глава Минэнерго Денис Шмигаль объяснил, что аварийные отключения произошли из-за технологического нарушения: в 10:42 одновременно отключились линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западными и центральными регионами Украины. Это привело к каскадному отключению и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, а также к разгрузке блоков АЭС.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам потребуется от 24 до 36 часов.