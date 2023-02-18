Энергосистема возвращается к нормальной работе после превентивных отключений — "Укрэнерго"

В ходе утренней ракетной атаки россиян 18 февраля диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе. Потребление гораздо ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По данным компании, дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. Лимиты потребления в области не приводились, в тоже время, в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.

"После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначителен, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране", — говорится в сообщении.

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Ракетная атака Украины 18 февраля

Россия в субботу утром в очередной раз атаковала ракетами Украину. Два взрыва прогремели в Хмельницком.

По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Одесской Днепропетровской Сумской, Черкасской Кировоградской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Читайте также: