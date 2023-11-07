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Энергосообщество заявляет о слишком большой доле госкомпаний в энергосекторе Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Энергосообщество заявляет о слишком большой доле госкомпаний в энергосекторе Украины

Фото: Associated Press

Лорковские подчеркнул, что государственные компании на украинском рынке представлены сверх меры

Секретариат Энергетического Сообщества заявляет, что у государственных энергетических компаний слишком большая доля в украинской энергетической отрасли.

Об этом в интервью Forbes заявил директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски.

"Действительно, государственные компании на украинском рынке представлены сверх меры. Именно поэтому нужна "китайская стена" между властью и регулятором", — сказал он.

Лорковски подчеркнул, что цены на электроэнергию должны покрывать затраты на ее производство и доставку, тогда как власти в Украине всегда хотят установить более низкие цены, чтобы иметь приверженность избирателям и выиграть следующие выборы.

"Независимый от власти орган должен создать справедливую для потребителей и участников рынка (производителей, поставщиков) ситуацию. Он должен быть вне политического влияния, чтобы установить уровни для всех правила игры", — подчеркнул глава Энергосообщества.

Он добавил, что вмешательство в рынок во время войны возможно во избежание прекращения поставок электричества или газа. "Важно, чтобы вмешательство было минимальным для достижения цели в условиях войны", — подытожил Лорковски.

Ранее Секретариат Энергетического Сообщества рекомендовал продолжить либерализацию украинского энергорынка.

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Дата публикации
Просмотры
97
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