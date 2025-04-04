"Е****ник разобью": на Виннитчине учитель ударил ученика в ответ на хамство (видео)

Скриншот по видео конфликту

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В одном из лицеев в Винницкой области учитель бил ученика по лицу и обзывал нецензурными словами.

Соответствующее видео появилось в Сети.

"С ноги — дам с ноги. Еще раз ты мне тут ляпнешь что-то, я тебе е****ник сейчас расфигачу. Ты меня услышал? И пойдешь в соплях", — ругался педагог.

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Далее мужчина с размаху дал пощечину парню и заявил, что "хорошо, что не кулаком". Заметим, что начало конфликта на видео не попало.

Дата публикации 17:56, 04.04.25 Количество просмотров 12 В Винницкой области учитель ударил ученика: инцидент попал на видео

Реакция полиции

В полиции Винницкой области рассказали, что инцидент произошел 1 апреля. На следующий день об этом стало известно ювенальным полицейским и сведения сразу были зарегистрированы. По словам правоохранителей, инцидент начался из-за того, что ученик 10 класса во время урока не реагировал на замечания учителя.

"По этому факту при процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Участники опрошены. Продолжаются следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области учитель избил ученика на глазах у одноклассников.

Также мы писали, что в лицее в Ровенской области 9-классник получил удар ножом в бедро от сверстника.

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