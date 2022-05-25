Чаще болеют энтеровирусной инфекцией дети от одного до семи лет.
Энтеровирусная инфекция – это группа острых вирусных заболеваний, поражающих детей и взрослых. Характерной особенностью этих инфекций является чрезмерное разнообразие клинических форм – от бессимптомного течения или незначительной лихорадки до менингоэнцефалитов, миокаритов и т.д. Группа энтеровирусов содержит более 100 опасных вирусов для человека, распространенных повсеместно.
Энтеровирусная инфекция. Что следует знать:
- повышение температуры тела;
- слабость;
- головная боль;
- боли в мышцах;
- насморк, кашель, боль в горле;
- боли в животе, тошнота, рвота, диарея.
Это основные симптомы энтеровирусной инфекции.
Также могут наблюдаться:
- сыпь в виде красных пузырьков, чаще вокруг рта, на ладонях, иногда на стопах;
- в полости рта появляются язвы (афты);
Чаще болеют энтеровирусной инфекцией дети от одного до семи лет.
Проявления энтеровирусной инфекции можно спутать с другими заболеваниями. Поэтому при появлении первых симптомов важно обратиться к педиатру или семейному для правильной постановки диагноза.
Чтобы избежать заболевания соблюдайте простые правила:
- чаще мойте руки, в частности, перед приготовлением и употреблением пищи;
- употребляйте только кипяченую или бутылочную воду;
- используйте антисептики и влажные салфетки;
- следите за чистотой рук ребенка, игрушек, предметов обихода;
- При купании в открытых водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот.
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