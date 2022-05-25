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Энтеровирусная инфекция: что следует знать

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Энтеровирусная инфекция: что следует знать

Фото: Pexels

Чаще болеют энтеровирусной инфекцией дети от одного до семи лет.

Энтеровирусная инфекция – это группа острых вирусных заболеваний, поражающих детей и взрослых. Характерной особенностью этих инфекций является чрезмерное разнообразие клинических форм – от бессимптомного течения или незначительной лихорадки до менингоэнцефалитов, миокаритов и т.д. Группа энтеровирусов содержит более 100 опасных вирусов для человека, распространенных повсеместно.

Энтеровирусная инфекция. Что следует знать:

  • повышение температуры тела;
  • слабость;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • насморк, кашель, боль в горле;
  • боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

Это основные симптомы энтеровирусной инфекции.

Также могут наблюдаться:

  • сыпь в виде красных пузырьков, чаще вокруг рта, на ладонях, иногда на стопах;
  • в полости рта появляются язвы (афты);

Чаще болеют энтеровирусной инфекцией дети от одного до семи лет.

Проявления энтеровирусной инфекции можно спутать с другими заболеваниями. Поэтому при появлении первых симптомов важно обратиться к педиатру или семейному для правильной постановки диагноза.

Чтобы избежать заболевания соблюдайте простые правила:

  • чаще мойте руки, в частности, перед приготовлением и употреблением пищи;
  • употребляйте только кипяченую или бутылочную воду;
  • используйте антисептики и влажные салфетки;
  • следите за чистотой рук ребенка, игрушек, предметов обихода;
  • При купании в открытых водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот.

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