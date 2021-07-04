Национальную сборную Украины торжественно встретили после возвращения из Евро-2020.

Титульный партнер национальной сборной Украины по футболу компания "Эпицентр" организовала грандиозную встречу футбольной сборной Украины после успеха на Евро-2020.

Украинская команда под руководством Андрея Шевченко впервые в истории вошла в восьмерку лучших команд Европы. В ответ на исторический успех сборной компания "Эпицентр" при поддержке Украинской ассоциации футбола и аэропорта "Борисполь" организовала сбор болельщиков для встречи футболистов и тренерского штаба.

На крыше многоуровневого паркинга аэропорта "Борисполь" собрались тысячи украинцев с национальной символикой, которые приветствовали сборную скандированием и аплодисментами.

К событию также присоединились известные звезды украинской эстрады: лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак, которые вместе с болельщиками исполнили в честь команды национальный гимн страны.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку и теплый прием, а своим подопечным — за самоотверженность и характер.

"Я благодарен вам за такую поддержку! Это было очень важно, когда мы выходили на игры. Спасибо всем, кто приехал поддержать команду. Спасибо всем, кто болел в Украине. Мы видели и чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, желание и футбол, которые они показали", — сказал Шевченко.

Напомним, украинская команда пробилась в четвертьфинал Евро-2020, победив сборную Швеции со счетом 2:1. Решающий гол на последних минутах дополнительного времени забил украинский форвард Артем Довбик. Этот гол также вошел в историю, как самый поздний победный гол, забитый на Чемпионатах Европы по футболу.

Сеть "Эпицентр" поддерживала сборную в течение всего отборочного цикла и финальной стадии турнира. У одного из торговых центров компании в Киеве была оборудована масштабная фан-зона, на которой за украинскую команду болели тысячи киевлян. Кроме того, "Эпицентр" записал песню для сборной и запустил всеукраинский флешмоб в поддержку команды.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку