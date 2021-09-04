Эпицентр к своему 18-летию подарил покупателям 50 000 000. Все – на осуществление мечты!

Сеть торговых центров «Эпицентр» по-особому отметила свое 18-летие, проведя акцию ко дню рождения «Дарим 50 000 000».

В период с 7 по 31 августа украинцы выигрывали немалые суммы, становились счастливыми и учились снова верить в чудеса. Ведь 18 лет — взрослая дата, поэтому и подарки, и эмоции должны были быть сильными, настоящими и искренними. И Эпицентру это удалось на все 100%. Миллионы смогли подарить мечту и шанс на позитивные изменения. Словно взмахом волшебной палочки география счастливчиков распространялась по Украине.

Истории людей, которые моментально выигрывали крупные суммы, поражали и умиляли до слез. Кто-то мечтал о ремонте в доме, кто-то о большом телевизоре, кто-то о качественной мебели для маминой комнаты — желания были разными, но объединяло их одно — им суждено было ОСУЩЕСТВИТЬСЯ! Эпицентр еще раз доказал: украинцы достойны лучшей жизни, а их мечты достойны того, чтобы сбываться!

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В итоге шесть покупателей получили на карту «Выгода» по миллиону баллов, которые эквивалентны 1 млн грн. Жительница столицы стала обладательницей первого миллиона от сети торговых центров и планирует потратить его на обустройство квартиры для мамы. Наталья из Борислава пришла в Эпицентр по кофеварку, а вышла оттуда миллионершей. Одесса пополнила список миллионеров третьей. Харьковчанин Роман никак не мог завершить строительство дома, а здесь миллион свалился, как манна небесная. Максим с Днепра до сих пор не может привыкнуть к своему статусу — состоятельного человека. Многодетная крымскотатарская семья из Запорожья теперь строит планы, как потратить средства, и каждый день благодарит Бога и радуется до слез. Чудеса, да и только! А еще запомнилась история семьи из Луцка, которая выиграла 50 000. Крутила большое колесо удачи маленькая дочка. Ребенок теперь радуется вместе с родителями, твердо зная: мечты, независимо от того — детские они или взрослые, сбываются!!!

«Празднуя день рождения, каждый именинник желает устроить для гостей настоящий незабываемый праздник и удивить их, — комментирует акцию Ирина Шинкаренко, директор по маркетингу и рекламе ООО «Эпицентр К». — Сеть торговых центров «Эпицентр» ежегодно открывает новые и расширяет уже имеющиеся торговые центры, дарит покупателям буквально горы подарков, осуществление их желаний, автомобили, путешествия, квартиры и приятные сюрпризы. В этом году нам — 18. И мы отпраздновали по-взрослому.

Дали шанс выиграть в общем 50 млн баллов на покупки в Эпицентре. Хотя на самом деле мы увеличили призовой фонд в процессе, и раздарили более 54 миллиона гривен! Неудивительно, что нас уже называют Эпицентром миллионеров, потому что для счастливой и комфортной жизни в Эпицентре есть все!»

Шестеро украинцев стали миллионерами. 120 покупателей получили по 50 000. Сотни тысяч покупателей получили от 5 000 до 500 баллов (1 балл = 1 грн).

За период проведения акции ко дню рождения Эпицентра «Дарим 50 000 000» участие в акции приняли почти полмиллиона победителей.

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