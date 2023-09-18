"Эпицентр" отстроил разрушенную школу фонда "Реал Мадрид" в Ирпене

До полномасштабного вторжения в лицее обучалось около 1500 детей, действовало более 20 спортивных секций и классы социально-спортивной школы фонда "Реал Мадрид", которую развивает общественная организация "Эпицентр детям". Во время наступления оккупационных войск здание и спортивные площадки потерпели наибольшие разрушения среди учебных заведений Ирпеня. На территории лицея насчитали 40 прилетов, 10 из которых попали непосредственно в учебное заведение.

К счастью, в проект его восстановления удалось привлечь как международные фонды и благотворительные организации, так и крупный украинский бизнес. В частности, сеть торговых центров "Эпицентр" взяла на себя полное восстановление и переоснащение спортивной составляющей. Торжественное открытие лицея после восстановления посетили представители Unicef, министр образования и науки Украины Оксен Лесной, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и городской голова Ирпеня Александр Маркушин, а также соучредитель компании "Эпицентр К" Галина Герега.

«Четыре года назад общественная организация «Эпицентр-Детям» начала здесь уникальный для Украины проект, запустив социально-спортивную школу фонда «Реал Мадрид». Нашей целью было подарить надежду деткам, которые в этом больше всего нуждаются. И сегодня, открывая школу снова, после того, как она была разрушена и восстановлена, я еще больше ощущаю важность нашей миссии. Потому что сегодня мы надеемся не только тем, кто здесь учится, мы демонстрируем всей Украине, что наш дух и стремление к победам не остановить. Пусть этот лицей и социально-спортивная школа фонда Реал Мадрид станут местом, где рождаются чемпионы и лидеры нашего завтрашнего дня», - отметила в ходе открытия Галина Герега.

При финансовой помощи "Эпицентр" менее чем за два месяца лицей был оборудован новыми спортивными площадками и тренажерами. Были установлены два мини-футбольных и одно большое футбольное поле, баскетбольная площадка и беговая дорожка. Рядом появились столы для игры в популярный ныне текбол, зона силового фитнеса с современными тренажерами для общей физической подготовки, а также оборудована площадка для разных видов единоборств (тхэквондо, дзюдо, бокс, каратэ, хортинг, фрифайт и айкидо).

“С первых дней войны мы оказывали нашим ученикам в Ирпене психологическую, а впоследствии и материальную поддержку. Дети пережили оккупацию и другие ужасы войны, поэтому для нас очень важно видеть сейчас их улыбки. Восстановление лицея символизирует как восстановление образовательной отрасли, так и самого города Ирпень, история оккупации и героической борьбы которого разлетелась по всему миру. Поэтому мы очень рады присоединиться к этому проекту и планируем и дальше развивать сеть школ фонда "Реал Мадрид" в Украине", - говорит вице-президент ОО "Эпицентр детям" Тарас Герега.

Стоимость капитального ремонта спортивного комплекса составила более 5 млн. грн. А полноценное восстановление лицея стало возможным благодаря широкому вовлечению международных фондов и бизнеса. В частности, фондам UNICEF, ChildFund Deutschland, terre des homes - Germany, израильской ИТ компания AppsFlyer и украинским организациям "Желто-голубые Крылья", "Детские Центры Украины", "Генерация ЮА" и "Освітория".

Справка. Социально-спортивная школа фонда Реал Мадрид начала свою деятельность в Ирпене в 2019-м. Кроме Киевщины и самой столицы, школы фонда работают в Тернополе и Хмельнитчине. В них учатся дети из социально незащищенных категорий населения: дети-полусироты, дети из малообеспеченных семей, из групп риска, внутриперемещенных семей и т.д.