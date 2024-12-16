Эпицентр приглашает к благотворительной волне добра для детей погибших Героев

Рождественско-новогодние праздники – время, когда хочется верить в чудо и почувствовать магию вокруг. Несмотря на ужасы войны, потери, тревоги и боль, дети мечтают и надеются на светлое завтра. Особенно маленькие украинцы, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской агрессии.

В канун Рождества и Нового года компания «Эпицентр» уже традиционно анонсировала благотворительную инициативу «Ангелятка добрих справ». С 2020 года проект уже нашел отклик в миллионах украинских сердец. В этом году инициатива направлена ​​на поддержку детей, подопечных БФ “Дети Героев”. Приобретая елочные украшения-ангелочки, покупатели не только помогают подопечным фонда, но и чтят память их родителей - погибших Героев.

– Благотворительная инициатива «Ангелятка добрих справ» — это не просто традиция, а ежегодная возможность сделать доброе дело, которое согревает сердца. Каждая приобретенная игрушка-ангелочек – это вклад в счастливое будущее детей, подопечных благотворительного фонда «Дети Героев». Их родители отдали жизнь, защищая нашу свободу и будущее. Приобретя такое украшение, каждый может приобщиться к великой миссии — помощи детям, особенно нуждающимся в нашей поддержке. Вместе мы подарим им дольку тепла и веру в добро. Приглашаем всех стать частью этого благородного дела и создать настоящее чудо для тех, кто так его ожидает, — отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы, маркетинга и СМИ.

Приобщиться к благотворительной инициативе «Ангелятка добрих справ» легко: нужно приобрести новогоднего ангелика на кассах в ТЦ «Эпицентр», в зоне новогодней ярмарки или online. Полная коллекция елочных украшений состоит из 12 ангелочков, символизирующих веру, любовь, добро и защиту.

Из года в год мы хотим удивлять наших покупателей, поэтому меняем и улучшаем дизайн игрушки-ангелочка. В этом году ангелочек стал еще лучше — более нежным и сказочным. Это ведь не просто игрушка - это символ добра и света, которого ожидает каждый украинский ребенок в это непростое время. Мы искренне радуемся, что ангелочки добрых дел, как уже традиционно называют эти игрушки, помогут деткам, чьих родителей забрала война, воплотить их мечты и желания. Счастливы, что наши покупатели очень активно приобщаются к благотворительной инициативе и покупают эти игрушки, – рассказывает Светлана Лисанти, директор направления «Сад. Огород» ООО «Эпицентр К».

В прошлом году во время действия благотворительной инициативы посетители Эпицентра тоже покупали новогодние ангелочки. Объединившись с покупателями, ритейлер смог передать детям, подопечным БФ «Дети Героев», желанные подарки на сумму почти 1 млн грн.

Сотрудничество с компанией «Эпицентр» стало для БФ «Дети Героев» отличным примером того, как объединение усилий может создать настоящее чудо для детей, переживших тяжелые потери. Особенно во время рождественско-новогодних праздников, когда так важно дарить тепло, заботу и радость, поддержка Эпицентра помогает нам создать для наших подопечных атмосферу настоящего праздника. Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он не одинок, что о нем заботятся и что даже в самые тяжелые времена есть место для радости, улыбок и веры в лучшее. Вместе с нашими партнерами мы дарим детям не только подарки, но и истинное чувство вдохновляющего на новые мечты чуда, — отметила Татьяна Новицкая, СЕО БФ «Дети Героев».

В 2025 году компания "Эпицентр" вместе с покупателями в сотрудничестве с БФ "Дети Героев", Национальным олимпийским комитетом и украинскими спортсменами продолжит осуществлять спортивные мечты украинских детей.