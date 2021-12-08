Эпицентр выпустили коллекцию благотворительных NFT на маркетплейсе Binance NFT 

Всего издали 209 уникальных NFT (криптографических токенов) с изображением ангелов, назвав коллекцию "Angel of Good".

Создала их компания "Эпицентр К" в преддверии новогодних праздников в рамках благотворительной акции "Ангелятка добрих справ", целью которой является помощь деткам с особенными потребностями и детям с детских домов. В компании сообщили, что токены начали продаваться в первый же день появления на Binance. Продано уже около 100 уникальных лотов.

Стоимость NFT – от 10 до 1000 долларов, цена зависит от вида самого токена. Они представлены в трех видах: статические изображения, 3D модели и анимации. Ангелочки расположены на фоне картин известных импрессионистов, они отличаются цветовой палитрой и аксессуарами.

Главными звездами данной благотворительную акции стали певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова и символ новой украиноязычной танцевальной музыки Ivan NAVI. Их токены тоже можно приобрести на маркетплейсе Binance NFT вместе c ангелочками по ссылке.

"Сердце разрывается представляя, что есть детки, которые лишены родительского тепла и заботы. Поэтому с радостью поддержала "Ангеляток добрих справ" и стала героем NFT-токенов в рамках акции. Цифровые технологии в благотворительности имеют очень большой потенциал. Осуществлять детские мечты – это счастье, помните об этом и всегда оставайтесь на светлой стороне!", - поделилась Светлана Тарабарова.

Директор по рекламе и маркетингу сети ТЦ "Эпицентр" Ирина Шинкаренко рассказала, что идея с токенами возникла в рамках проекта "Ангелятка добрих справ", который уже второй год воплощается сетью ТЦ Эпицентр накануне зимних праздников. Кроме покупки NFT каждый может присоединиться к инициативе и традиционным путем: купив ангелочка в сети Эпицентр за 9 гривен (на кассе или онлайн). А так же в самом Эпицентре или Новой Линии можно выбрать письмо от ребенка и осуществить его мечту.

Эпицентр стал первой коммерческой структурой в Украине, сделавшей благотворительные NFT токены совместно с Binance. Партнером выступила компания Isobar Ukraine.

"Мы в Binance уделяем большое внимание благотворительности, и мы всегда рады поддержать подобные инициативы. Особенно это важно в период новогодних и рождественских праздников, так как NFT-аукционы могут обратить внимание аудитории на тех, кто к сожалению, обделен им в сложившихся жизненных обстоятельствах", - отметил Иван Паскарь, менеджер по маркетингу Binance в Украине.

В компании озвучили, что все средства пойдут на помощь детям из детских домов и спецучреждений по всей Украине.

"Я верю в магию новогодне-рождественских праздников. Так как в современном мире сочетание добрых дел с цифровыми технологиями может значительно приумножить помощь детям в детских домах – с радостью стал лицом благотворительных NFT токенов "Ангелятка добрих справ". Важно идти в ногу со временем, но не забывать о вечном – добрых сердцах. Это время – прекрасная возможность стать хорошим ангелом для кого-то, кто ждет чуда. Присоединяйтесь!", - резюмировал Ivan NAVI