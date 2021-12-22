Эпическое видео: в Харькове женщина вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник

Эпическое видео: в Харькове женщина вызвала полицию, потому что после секса от нее сбежал любовник

Женщина пожаловалась, что мужчина купил ей кофе, сигареты, крем для лица и скрылся.

В Сети опубликовали видео, как женщина в Харькове рассказывает якобы копам, что она вызвала полицию, потому что ее после секса покинул любовник.

Видео опубликовал телеграмм-канал "Типичный ХТЗ".

На видео жительница Харькова объясняет якобы правоохранителям, что она позвонила в полицию из-за обиды. Она отметила, что после орального секса от нее якобы сбежал любовник, и она решила позвонить копам, чтобы отомстить ему.

"Меня никто не насиловал. Это лживый вызов. Фактически оральный секс был, но это было добровольно. Вызвала полицию из-за обиды. Мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, но убежал. А я влюбилась. Ну, как обычно", — говорит на видео женщина.

В Харькове опубликовали видео, как женщина жалуется копам, что от нее сбежал любовник

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