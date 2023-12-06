Эпидемиологическая ситуация в Украине: Кузин объяснил, будут ли объявлять общенациональный карантин

В Украине из-за гриппа и острых вирусных респираторных инфекций объявлять общенациональный карантин не планируют. Ввести ограничения могут только в отдельных регионах.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Общенационального карантина или ограничительных мер не предусматривается. Потому что мы видим, что протекание этого эпидсезона относительно спокойно. Но локальные меры все же будут приниматься в зависимости от региона, как будет развиваться ситуация", — подчеркнул Игорь Кузин.

Он также добавил, что ограничительные меры могут состоять в продлении зимних каникул в школах, использовании масок в общественном транспорте и т.д.

"Если эпиуровень в области был превышен, тогда можно было принимать решение о внедрении локальных противоэпидемических ограничений", – отметил Кузин.

Отдельно он пояснил, что общенациональный карантин потенциально может рассматриваться в том случае, когда в большинстве областей превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что ученые исследовали, стала ли вакцинация против коронавируса причиной ряда "внезапных смертей".

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