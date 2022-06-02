Эпидемия не угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют мор рыбы

Эпидемия не угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют мор рыбы

В акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало морю рыбы.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что так явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. Впрочем, в этом году начались рано.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Андрющенко, в частности, фиксируют мор дельфинов. Ситуация в море с учетом температуры и сезона может свидетельствовать о болезни в воде.

"Эпидемия уже не просто угроза, а реальность. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", — подчеркнул советник мариупольского городского головы.

Напомним, Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах по меньшей мере 16 тысяч местных жителей, а в моргах города остаются тысячи тел. Какая ситуация в Мариуполе 2 июня – в материале ТСН.ua.

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