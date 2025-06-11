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Несмотря на вступивший в силу еще в июле 2023 года официальный запрет, а полностью вступивший в силу в 2024 году, в торгово-развлекательных центрах Киева несовершеннолетние могут без всяких препятствий приобрести ароматизированные одноразовые электронные сигареты.

Это подтвердило журналистское расследование редакции УНИАН, решившей проверить, действительно ли запрет работает, ведь по данным Министерства здравоохранения, каждый пятый подросток употребляет е-сигареты.

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ Ocean Plaza. Иронично, что именно этот торговый центр находится под управлением государственного агентства АРМА – то есть государства, которое запретило украинцам свободно выбирать, в какой форме и с какими вкусами употреблять никотин. Впрочем, это далеко не единственный ТРЦ столицы, где подростки могут беспрепятственно приобрести ароматизированные электронные сигареты.

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Семья 16-летней Полины – категорически против подросткового употребления никотина, поэтому родители девушки согласились, чтобы их дочь приняла участие в эксперименте УНИАН – попыталась приобрести запрещенную продукцию с камерой и микрофоном.

Первая попытка была предпринята в самом центре столицы – в ТРЦ "Гулливер". Там продавщица без колебаний предложила девушке несколько ароматизированных вейпов по выбору. О документах упомянули только при оплате. Полина ответила, что забыла паспорт дома, и этого оказалось достаточно – ей без проблем продали одноразовую с малиново-лимонным вкусом.

В некоторых точках у Полины даже не спрашивали документы / фото Дмитрий Ключко

Следующая "закупка" состоялась в ТРЦ "Блокбастер" - популярном среди детей и подростков месте с кинотеатрами и развлекательными зонами. Там у Полины вообще не спросили ни о возрасте, ни о документах - просто продали вейп на 10 000 затяжек.

Как видно на фото, сделанных при закупке, в этих товарах присутствуют все признаки нелегального продукта: запрещенные законом вкусы, маркировка на английском языке, отсутствие акцизной марки (что свидетельствует о незаконном ввозе без уплаты налогов), а также чрезмерно высокое содержание никотина. Иными словами, попытка уменьшить уровень подросткового употребления вейпов путем тотального запрета ароматизированных электронных сигарет полностью провалилась.

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Украинское государство в лице таможни, полиции, Госпродпотребслужбы и других контролирующих органов не только не справляется с тем, чтобы остановить нелегальный импорт, но и оказалось совершенно несостоятельным в самом главном - контроле за розничной продажей не только запрещенной, но и "взрослой" никотиновой продукции детям.

Это ставит под вопрос эффективность действующего законодательства и вызывает серьезные вопросы к правоохранителям и государственным регуляторам.