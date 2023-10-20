Эпидсезон в Украине начался: как уберечься от опасных вирусов

Специалисты уже фиксируют стремительный рост числа заболевших.

«В мире, где стремительно распространяются эти болезни, вакцинация становится необходимой и важной частью глобального здоровья», – говорит врач семейной медицины Анна Серова.

Мы знаем, что, например, COVID-19 постоянно мутирует и становится более агрессивным и выносливым. Но единственный способ защиты – вакцинация. Независимо от вашего возраста или пола, вакцины от гриппа и COVID-19 могут значительно снизить риск заражения и тяжелых осложнений, а также помочь остановить распространение вирусов в обществе.

В последние годы мир столкнулся с угрозой быстрых вспышек инфекционных болезней. Противостоять им призвана сейчас активно выстраиваемая в Украине система общественного здоровья, в том числе и с помощью международных партнеров. Так, с 2022 года в Украине действует, рассчитанный на 5 лет, проект USAID «Развитие устойчивой системы общественного здоровья», задача которого заключается в укреплении возможности Правительства Украины предупреждать, выявлять и реагировать на угрозы общественному здоровью, обеспечить выполнение критически важных функций общественного здоровья в кризисный период и защитить здоровье всех украинцев, в том числе уязвимых и маргинализированных групп, а также расширять и обеспечивать услуги по охране психического здоровья для населения, которое испытало влияние войны.

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Ежегодно в Украине фиксируется примерно 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых приходятся на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Поэтому очень актуально обеспечить все слои населения качественными медицинскими услугами и выстроить доверие к вакцинации. Ведь вакцинация важна не только на личном уровне, но и на уровне общества и нации в целом. Это эффективный способ предотвратить эпидемии и сохранить здоровье тысяч людей.

Важно знать, что вакцинация от гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Согласно рекомендациям специалистов, прививку против обоих этих заболеваний можно проводить в один день или с минимальным интервалом.

"Прививку желательно сделать до начала циркуляции сезонных вирусов, чтобы сформировалось достаточное количество антител. Для чего нужно примерно две недели. Однако вакцинироваться можно и позже, даже если уже зафиксированы сезонные вспышки», – отмечает врач Серова.

Особое внимание следует обратить лицам, входящим в группы риска. К ним относятся люди в возрасте 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также врачи, учителя и военнослужащие.

Вакцинация от коронавируса бесплатна. Сейчас в Украине почти 5 млн доз вакцины для взрослых и отдельные вакцины для детей.

Вакцинация – это наш шанс остановить распространение смертельных вирусов и улучшить качество жизни.