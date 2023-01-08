"Епифаний – бес и раскольник": скандальный митрополит Павел обвинил "властных иродов" в "гонениях"

Павел заявил, что не будет благословлять своих верующих "идти на смерть", потому что "еще не время".

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "бесом и самосвятом" и обвинил украинские власти в "гонениях на веру".

Такую речь скандальный иерарх произнес во время рождественского богослужения в находящемся на территории Нижней лавры храме Агапита Печерского. Видеозапись речи попала в Сеть.

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"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет (почетный патриарх Филарет), самосвятий – Епифаний (глава ВЦУ митрополит Епифаний. – Ред.). Мне говорят помянуть (за богослужением, таким образом признав главенство ПЦУ. – Ред.) Епифания. Кого — сущего черта? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета", — отметил Павел.

Он призвал своих прихожан к "тишине и молитве".

"Некоторые нам звонят и говорят, что вы допустили, что захватили Верхнюю лавру. Не мы допустили. Это допустили все вы, и все мы. Почему? Потому что, пожалуй, слаба наша молитва, которую не слышит Господь", – признал Павел.

В то же время митрополит сделал неоднозначное заявление о благословении своим верным идти на смерть, когда придет время.

"Нас (верующих УПЦ МП. – Ред.) было 10 тыс., а их 1 тыс., но у них автоматы, пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глуп, чтобы благословлять вас идти насмерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их впереди будет еще много", – сказал Павел.

Также иерарх обвинил украинские власти в "гонениях" и сравнил ее с библейским персонажем Иродом.

"Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они (очевидно, украинская власть. – Ред.) начали "гонения" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского (князя, которого Москский патриархат объявил святым – Ред.) Это группа безбожников, бандитов, которые ведут открытую войну против Церкви. Главное для них не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. от Христа", – сказал Павел.

По мнению митрополита, Успенский собор Киево-Печерской лавры в результате богослужения ПЦУ испытал "поругание", поэтому призвал молиться своих верных, чтобы "бес не пришел" и на территорию Нижней лавры.

Могут ли наказать митрополита Павла за такие слова

Политолог, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны города Киева Андрей Ковалев отметил, что такие слова митрополита Павла могут подпадать под статью 161 Уголовного кодекса Украины о разжигании религиозной розни. Такие действия наказываются штрафом до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, что на Рождество по Юлианскому календарю, 7 января, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые за 338 лет прозвучала служба на украинском языке. Богослужение в Лавре впервые совершал предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний.

УПЦ МП 31 декабря 2022 года провела последнюю службу в Верхней лавре. Тогда Павел пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе.

В Сети мемами высмеяли наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополита Павла, известного как "Паша Мерседес", которого не пустили в монастырь. Сам владыка Павел традиционно для себя проклинал журналистов под стенами Лавры на Рождество.

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