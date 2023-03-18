Епифаний объяснил ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры и обратился к монахам УПЦ МП

Эпифаний назвал заявления УПЦ МП о сравнении нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь безосновательной манипуляцией.

Предстоятель ПЦУ митрополит епифаний прокомментировал последние события, связанные с выселением УЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Об информирует пресс-служба ПЦУ.

Заявления УПЦ МП о закрытии монастыря – манипуляция

Епифаний подчеркнул, что ни в коем случае речь не идет о закрытии монастыря и прекращении в нем монашеской жизни.

"Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, — безосновательная манипуляция", — пояснил митрополит.

По его словам, особенно цинично такие заявления звучат "из уст иерарха, тесно связанного с Компартией и даже пытавшегося от нее выдвигаться на выборную должность" (очевидно Епифаний подразумевает скандального наместника Лавры митрополита Павла).

Лавра стала центром пропаганды идеологии "русского мира"

Глава ПЦУ считает, что УПЦ МП хочет ввести в заблуждение государство и общество декларированием обособления от Московского патриархата при фактическом сохранении подчинения ему.

"И митрополит Онуфрий, и возглавляемый им Синод никак не реагировали на многочисленные факты коллаборации своих иерархов и духовенства с российскими оккупантами, на аннексию Кириллом Гундяевым религиозных структур, расположенных на временно оккупированных территориях. Зато в духе российской пропаганды они сосредоточились на обвинениях против Украины", – сказал Епифаний.

По его словам, под руководством нынешнего главы монастыря митрополита Павла Лавра последовательно и сознательно превращалась в центр пропаганды идеологии "русского мира".

Епифаний призвал монахов монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре "освободиться от московского ига" и присоединиться к ПЦУ.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Лавре, но при определенных условиях.

По информации издания LB.ua, аудиторская проверка выявила около 40 незаконных новостроек на территории Лавры в Киеве.

В свою очередь глава РПЦ патриарх Кирилл, благословляющий оккупантов убивать украинцев, назвал Лавру "колыбелью русской цивилизации" и призвал своих сторонников "защитить" ее.

А в Кремле заявили, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы "оправдывает проведение спецоперации".

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