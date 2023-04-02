Епифаний осудил "танцы возле Лавры" и призвал митингующих к взвешенности

По его словам, танцы во время поста у стен Лавры или другие подобные действия лишь способствуют врагам.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал протестующих возле Киево-Печерской лавры, выступающих за выселение Московского патриархата из святыни, вести себя взвешенно и не провоцировать конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Я снова призываю всех наших верных и всех, кто желает добра Украинской Церкви, сохранять взвешенность, быть мудрыми, не прибегать к злым действиям даже ради благой цели", — подчеркнул Епифаний.

По его словам, враги Украины хотели бы разжечь среди украинцев религиозное противостояние, поэтому наоборот нужно стремиться к пониманию и единству.

"Противники очень хотели бы подать события вокруг Лавры как межконфессиональную борьбу, выдать себя за мучеников. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы их планы не осуществились", — пояснил митрополит.

Он отметил, что ПЦУ хочет освободить Лавру "не от монахов или студентов учебного заведения", а от заблуждения "русского мира" и от служения Путину, "которого до сих пор лаврские руководители боятся и уважают больше, чем Бога".

"Также хочу обратиться к общественности: осуждая "русский мир" не следует презирать святость самой Лавры — это наша духовная святыня, к которой следует относиться с уважением. поста под стенами Лавры или другие подобные действия только способствуют врагам – не следует допускать такого", – подытожил Епифаний.

Напомним, что в Сети появилось видео с фанатично настроенной верующей УПЦ МП, которая на коленях стояла на асфальте и крестила протестующих, тогда как они вокруг нее танцевали и снимали на видео.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако уже пятый день подряд верующие УПЦ МП блокируют доступ к Нижней лавре.

Также возле Лавры митингуют патриотически настроенные украинцы, требующие забрать святыню у Московского патриархата.

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