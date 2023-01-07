Эпифаний ответил, будут ли следующие богослужения ПЦУ в Лавре

Службу митрополит назвал "историческим" моментом.
Митрополит Эпифаний впервые в Киево-Печерской Лавре 7 января на Рождество провел богослужение. Вероятно, службы будут проходить и дальше.
Об этом сообщает "Главком".
После завершения богослужения на выходе из Успенского собора Эпифаний назвал службу в Лавре "историческим моментом для украинцев, желавших и мечтавших об этом не одно десятилетие".
На вопрос, будет ли ПЦУ проводить богослужение в Лавре на постоянной основе, Эпифаний ответил: "Со временем все будет".
Напомним, Эпифаний во время рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры выразил уверенность в победе в войне с агрессорской Россией, а также упомянул украинских военных.
7 января впервые в истории ПЦУ Эпифаний провел богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре. Она на этой неделе была возвращена под контроль государства после завершения срока аренды УПЦ МП.
УПЦ МП 31 декабря 2022-го провела последнюю службу в Верхней лавре . Тогда митрополит Павел прибег к угрозам и проклятиям. Мол, их "гонят из Верхней лавры"
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