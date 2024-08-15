Епифаний призвал УПЦ МП и Онуфрия к немедленному диалогу о единении

Предстоятель Православной Церкви Украины (ВТО) митрополит Епифаний призвал главу УПЦ Московского патриархата Онуфрия к началу диалога о единении.

Об этом говорится в обращении Епифания к Онуфрию и всем иерархам, духовенству и мирянам УПЦ МП.

"...Желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыко, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают Вас своим Предстоятелем... безотлагательно начать диалог", — призывает Епифаний.

Глава ПЦУ отметил, что в течение длительного времени по разным причинам как церковного происхождения, так и в большей степени светского, Православная Церковь в Украине испытывала разделения. Епифаний напомнил, что 15 декабря 2018 был созван Объединительный Собор в храме Святой Софии в Киеве, куда были призваны все православные архиереи, в том числе и Московского патриархата. Каждый из них, в том числе и Онуфрий, получил письмо-приглашение от Вселенского патриарха на Собор.

По словам иерарха, из-за позиции РПЦ "часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила эту обязанность – быть едиными". Но и среди украинских православных, кто еще не находится в ПЦУ, растет число желающих достичь этого единства.

"Весь мир видит, что Патриархат Москвы оказался глубоко отравлен псевдо-религиозным учением "русского мира", ядовитым и смертоносным плодом которого стала нынешняя страшная война России против Украины. Война дьявольская и безбожная, которую патриарх Москвы назвал священной и благословил российского правтеля и войско на все те преступления, которые они совершили и продолжают совершать на нашей земле.

Поэтому, узнав уже явным и безоговорочным образом, что и корень, и плод "русского мира" являются злыми – для всякого, кто истинно желает сохранить чистоту Православия и заботящегося о благе Церкви должно быть понятно, что от этого зла следует удаляться и не иметь с этой тьмой никакой общности", – подчеркнул Епифаний.

Он призвал Онуфрия, а также клириков и мирян УПЦ МП "без всяких предварительных условий начать диалог о единстве".

Раньше мы писали, сколько церквей Московского патриархата осталось в Украине.

Напомним:

27 мая 2022 года Собор УПЦ МП заявил о независимости, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"

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