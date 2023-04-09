Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской лавре: как на это повлияет комендантский час

Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, представители которой отказываются покидать Лавру.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом иерарх сообщил в комментарии "Суспильному".

По словам Епифания, о времени богослужения сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в Киеве не будут отменять комендантский час.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — сказал предстоятель ПЦУ.

Также он прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, представители которой отказываются покидать Лавру, несмотря на разорванные договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", — подчеркнул Епифаний. .

Митрополит уверен, что украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем Украинская церковь будет "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, что сегодня, в Вербное воскресенье, митрополит Епифаний совершил богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему УПЦ МП до сих пор не покинула Лавру, хотя должна была это сделать еще 29 марта.

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