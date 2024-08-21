Епифаний рассказал, как новый закон про УПЦ МП повлияет на религиозную ситуацию в Украине

Предстоятель Православной Церкви Украины (ВЦУ) митрополит Епифаний прокомментировал ожидания ПЦУ в связи с принятием нового закона, направленного на защиту украинского религиозного пространства от влияния российских религиозных центров.

Об этом он рассказал в эфире "1+1", отметив, какие перспективы открывает это для украинской церкви.

Епифаний отметил, что УПЦ изначально поддерживала необходимость защиты Украины от использования религиозных общин российскими центрами как инструментов гибридной агрессии. Он подчеркнул, что в России основные религиозные центры пропагандируя идеологию "русского мира".

"Распространяют идеологию русского мира, оправдывают войну против Украины. Там говорят нам всем известно, что это так называемая Священная война, что уничтожение Украины, это якобы морально оправданная цель и даже обязанность российских войск. И в Украине эту идеологию пытались распространить в том числе через религиозные институции. Поэтому защищая наш народ от российской агрессии, мы должны вместе делать это не только на поле боя информационных, дипломатических экономических и других сферах, но и соответственно в духовной, ибо без духовной независимости от Кремля, от Российской империи зла мы не можем говорить о нашей подлинной независимости", — сказал он.

Митрополит отметил, что защита духовной независимости Украины критически важна для сохранения национальной независимости. Он также обратил внимание на то, что, несмотря на длительное сопротивление, многие общины уже присоединились к ВТО, приняв ее решение.

Епифаний призвал к диалогу без предварительных условий с представителями Московского патриархата, в частности, митрополитом Онуфрием и духовенством. Он отметил важность общего украинского будущего и право каждой общины изменять свою юрисдикцию в соответствии с новым законодательством.

Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение России, в Украине по-прежнему работают 8193 церкви УПЦ Московского Патриархата. С начала войны к Православной церкви Украины (ВТО) присоединились около 600 приходов.

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