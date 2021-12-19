Епифаний рассказал, когда в Украине большинство будет праздновать Рождество 25 декабря

Он лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю.

Украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Об этом заявил глава Православной церкви Украины Епифаний, - пишет Радио Свобода.

"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это сложно так предвидеть" — сказал он.

Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

К тому же глава ПЦУ убежден, что храмы 25 будут пусты, а 7 будут полными.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", — резюмировал Епифаний.

Ранее мы писали о том, почему Елизавета II и члены ее семьи обмениваются подарками в канун праздника.

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