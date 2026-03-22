Эпифаний рассказал о последнем пророчестве Филарета

Сегодня, 22 марта 2026 года, во время чина похорон во Владимирском кафедральном соборе, предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Эпифаний поделился воспоминаниями о последней встрече с покойным патриархом Филаретом.

"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", - сказал он.

Умер патриарх Филарет

20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.

9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

После смерти патриарха Филарета Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь).

Сегодня Филарета похоронят во Владимирском соборе – об этом он просил при жизни. Тысячи верующих пришли проститься с Филаретом – люди теплыми словами вспоминают его.