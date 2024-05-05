Эпифаний рассказал, сколько верующих Московского патриархата осталось в Украине

Эпифаний подчеркнул, что русская церковь не должна маскироваться под названием украинской церкви.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний рассказал, что около 4% населения Украины до сих пор поддерживает деятельность УПЦ Московского патриархата.

Об этом глава ПЦУ рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Но это не удивительно, потому что этот процент населения поддерживает также и Путина. То есть, есть определенный процент украинцев, которые считают, что они должны быть в этом едином "русском мире", - отметил Эпифаний.

Он также добавил, что в Украине может существовать русская церковь, но она не должна маскироваться под названием украинской церкви.

"То есть если вы хотите быть неотъемлемой частью Русской православной церкви, то, пожалуйста, пишите на своих храмах, что вы являетесь Русской православной церковью, а не вводите украинцев в заблуждение, что вы являетесь украинской церковью, а на самом деле вы такой не является", — подчеркнул Эпифаний.

Напомним, патриарх Варфоломей призвал провести обмен пленными "всех на всех" между Украиной и РФ.

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